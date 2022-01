Assises des médias : Le patronat de la presse absent

« Pour des assises aussi importantes pour le secteur de la presse, le patronat de la presse sénégalaise n’a reçu l’invitation que le lundi 11 janvier 2022, alors que la manifestation démarre ce jeudi 13 janvier 2022. C’est pour le moins inélégant vis-à-vis d’un partenaire important dans le secteur de la presse. Par ailleurs, notre participation à une telle manifestation nécessite une réflexion sérieuse des membres du patronat de la presse sénégalaise que le temps imparti ne nous permet pas de consulter », lit-on dans le document.



Dans le passé, rappelle le patronat, la collaboration entre tous les acteurs avait abouti de mettre en place un cadre de concertation, la Coordination des associations de presse (Cap). «C’est cette structure qui a notamment permis l’adoption du Code de la presse. La Cap, consciente des problèmes de la presse depuis plusieurs décennies, avait préconisé de tenir les «Assises de la presse», avec tous les acteurs des médias, les partis politiques, les organisations de la société civile, les syndicats des travailleurs et toutes les organisations patronales », ajoute la même source.



Selon le Cdeps, la presse est un secteur clef dans le renforcement de la démocratie et de la paix sociale. Il souligne que c’est donc l’affaire de tous les citoyens, de tous les acteurs publics.



Aujourd’hui, note le Cdeps, la crise structurelle, économique et sociale, qui sévit dans le secteur des médias, risque de dévoyer la presse. Le patronat note que les «Assises de la presse», avec la participation de tous les secteurs de la vie politique, économique et sociale pourraient alors susciter un élan national pour une presse libre et indépendante, gage d’une démocratie plurielle et d’une stabilité sociale. «Pour cela, l’environnement juridique des médias devrait être revisité, avec notamment un Code de la presse moins liberticide, la création des conditions économiques pour des entreprises de presse viables, libérées des pesanteurs de toutes sortes, au service exclusif des citoyens et de la nation.



Le patronat de la presse marque toute son adhésion à une telle initiative non sectaire des «Assises de la presse», dans le cadre de la Cap », écrit le Cdeps.



