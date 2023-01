Assistance aux familles des victimes de l’accident de Kaffrine : Serigne Mountakha Mbacké débourse 40 millions FCfa

Arès avoir ordonné aux populations de Touba d’envahir ce lundi, les mosquées et les daaras ce lundi, pour y organiser des récitals de Coran, Serigne Mountakha Mbacké a décidé de soutenir financièrement les familles des victimes de l’accident de Kaffrine.



Le Khalife général des Mourides va débloquer une enveloppe de 40 millions FCfa, destinée aux blessés et aux familles des victimes de l’accident de la route à Sikilo, à Kaffrine, ayant causé 39 décès et plusieurs dizaines de blessés.