Association de malfaiteurs et corruption: une mafia cernée au centre de contrôle technique des voitures La police a fait une descente musclée jeudi dernier au centre de contrôle technique des véhicules de Dakar , en arrêtant plusieurs personnes.

La descente s'est faite après la circulation d'une vidéo qui montre des agissements suspects et des transactions dignes des films à grande échelle de la corruption.



Douze (12) suspects ont été arrêtés par la Sûreté urbaine et la spirale n'est pas prête de s'estomper.



Pour rappel, le contrôle technique de véhicules de Dakar est un vrai melting-pot, fréquenté par des milliers de personnes quotidiennement.



