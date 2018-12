Association de malfaiteurs et extorsion de fonds : 5 ans requis contre Gadiaga et Rampino, le sursis pour Gaston Mbengue

Rédigé par leral.net le Jeudi 27 Décembre 2018 à 08:29 | | 0 commentaire(s)|

Moïse Rampino et Cheikh Gadiaga, habitués des prétoires et le promoteur de lutte Mamadou Salif Mbengue dit Gaston ont comparu hier devant la barre du tribunal Correctionnel de Dakar. L’Observateur renseigne qu’ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs et de tentative d’extorsion de fonds (contre tous), de diffamation ( Gadiaga), de complicité de diffamation (Rampino), d’usurpation d’identité ( Rampino) et de complicité de ce chef (Gadiaga).



Gadiaga et Rampino sont accusés d’avoir mis en place un site d’informations pour s’attaquer à des personnalités publiques comme le Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan, Amadou Bâ, Mamoiur Diallo, le Dg des Douanes, l’Opérateur économique El Hadji Mor Ndao, le Colonel Issa Niang, Cheikh Alassane Sène, Pape Maël Diop… dans le but de les faire chanter. Gaston Mbengue est quant à lui, accusé de jouer le médiateur en demandant de l’argent aux victimes.



"Le Quotidien" rapporte qu’à la barre, Moïse Rampino a assumé ses "écrits", en soutenant qu’il écrivait "pour combattre le régime de Macky Sall et répondre aux articles commandités par le ministre de l’Economie, des Finances et du Plan dans certains sites". Alors que Gaston Mbengue a soutenu s’être rapproché de Cheikh pour le réconcilier avec Amadou Bâ. Ce dernier, informe-t-il, leur "a donné une somme insignifiante en guise de reconnaissance".



La partie civile incarnée par Pape Maël Diop (Dg des Ads) et le Colonel des douanes, Issa Niang défendue par Me El Hadji Diouf, a réclamé solidairement 200 millions aux prévenus.



Le procureur a requis 5 ans de prison ferme contre Gadiaga et Rampino et 3 mois avec sursis contre Gaston Mbengue.



Ils seront fixés sur leur sort le 8 janvier 2019.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos