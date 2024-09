Association des Experts comptables de l’Afrique de l’Ouest : Le Sénégalais .Mor Dieng élu président M. Mor Dieng a été élu président du Conseil de l’Association des Experts comptables de l’Afrique de l’Ouest (ABWA) tenue ce samedi 28 septembre 2024 à Lomé, en marge du 6e Congrès des Experts Comptables de l’UEMO, pour un mandat d'un an.

Cette élection du Président Mor Dieng est un honneur pour l’ONECCA et pour le Sénégal. L’Ordre des Expert Comptables et Comptables Agrées du Sénégal a été créé par la loi 2000-05 du 10 janvier 2000.



Etablissement public à caractère professionnel doté de la personnalité morale, l’ONECCA Sénégal, placé sous la tutelle du ministère chargé des Finances



Au-delà de ce rôle fédérateur, il se veut également force de proposition auprès des pouvoirs publics. Sa proximité avec le monde de l’entreprise lui permet d’intervenir sur les questions visant à assurer une meilleure efficacité aux entreprises et de faire des propositions en la matière.



Selon la note d’information reçue, Mor Dieng a été élu président du Conseil de l’Association des Experts comptables de l’Afrique de l’Ouest a été installé .





