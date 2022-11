Associations de consommateurs: Acsif/A nouvellement instituée, s’engage à une rupture Les associations des usagers de services s’élargie avec la mise sur pied de l’Acsif/A, créée à l’issue d’une assemblée générale. Elle est dirigée par Abdou Diouf, enseignant, élu à l’unanimité président de ladite association. L’ACSIF/A a pour missions principales d’assister et d’accompagner les clients en cas de litige avec les banques, établissements financiers, institutions de microfinance, compagnies d’assurances et établissements émetteurs de monnaies électroniques.

Rédigé par leral.net le Jeudi 24 Novembre 2022 à 17:49 | | 0 commentaire(s)|

L’association prône la pacification de l’écosystème financier pour mener à bien sa mission d’accompagnement et d’assistance des usagers. Historiquement, l’Acsif/Authentique a été créée à la suite d’une scission avec l’Acsif. Et, les membres de l’Association des clients et sociétaires des Institutions financières / Authentique souhaitent apporter une rupture dans le management des associations de consommateurs, la stratégie de revendication et de protection des usagers.



Le président Diouf, nouvellement élu, s’engage à ériger en règle la démarche inclusive, concertée et transparente des ressources financières de l’organisation, un management et un traitement respectueux à l’égard des membres de l’ACSIF/Authentique et de tous les acteurs de l’écosystème. Ce qui a manqué dans son compagnonnage passé.



Ailleurs, il a été révélé que l’ambition est de de s’appuyer sur l’implication de tous les acteurs financiers dans une démarche consensuelle dans l’unique but d’assister, d’accompagner, d’éduquer financièrement les usagers des services financiers, de remonter aux autorités monétaires les complaintes de la clientèle et pousser les opérateurs financiers à adapter leur politique commerciale au besoin des usagers et, à l’environnement sociologique et économique dans lequel nous vivons.



Et, pour réussir cette noble mission, l’ACSIF/A en prônant la pacification de l’écosystème financier compte pousser l’Etat, les opérateurs financiers, les régulateurs à davantage d’écoute des usagers des services financiers. Cette démarche va contribuer à lever les contraintes qui plombent la qualité de services et favoriser ainsi, l’amélioration de la relation entre les usagers et les institutions financières pour une meilleure confiance vis-à-vis du système financier. A ce titre, l’Acsif/ Authentique a activement participé avec des propositions sous forme de mémorandum aux travaux de la « Commission Services financiers » des concertations sur la lutte contre la vie chère, initiées par l’Etat qui a fait l’honneur de les inviter. Un acte qui constitue une marque de reconnaissance.



A retenir, conformément aux dispositions du code des obligations civiles et commerciales, une association dénommée, « Association des Clients et Sociétaires des Institutions Financières-Authentique ACSIF/A », reconnue par l’Etat du Sénégal.













Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook