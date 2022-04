Assurances : 400 milliards de FCFA investis dans l’économie sénégalaise en 2020

Souleymane Niane qui s’exprimait hier lors d’un point de presse en prélude à la 46ème Assemblée générale de la Fédération des sociétés d’assurances de droit national africaines (Fanaf) souligne que cette Ag qui se tiendra sous le thème « Risques systémiques : assurances et résilience », permettra de décliner de nouvelles orientations, d’identifier les risques symétriques actuels dans le secteur de l’assurance et la réassurance, d’attribuer les rôles et fonctions des dirigeants d’entreprises d’assurance dans le cadre de la gestion desdits risques au sein du secteur.



« Comme vous le savez, notre génération n’avait pas connue de pandémie, et les assureurs, certainement, dans les contrats d’assurance qu’ils ont faits, n’avaient pas pris en compte les conséquences d’une pandémie », fait-il savoir.

Par conséquent, il trouve qu’il est « important aujourd’hui, avec l’avènement de cette pandémie, avec les différentes catastrophes naturelles que nous enregistrons dans nos différents pays, que les assureurs puissent s’asseoir, réfléchir et essayer de trouver une solution pour une bonne couverture des conséquences de cette pandémie et des catastrophes naturelles ».

Bassirou MBAYE







« En 2020, si je prends l'exemple du Sénégal, autant nous avons un chiffre d'affaires de 207 milliards de francs Cfa, autant nous avons mis en 2020, 400 milliards de francs Cfa, investis dans l'économie sénégalaise, sous formes de prises de participations dans des sociétés, créations d'emplois, dépôts à terme dans les différentes banques de la place (…) », a confié le président de l'Association des assureurs du Sénégal (Aas).