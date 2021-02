Assurances : La 45e Assemblée Générale de la FANAF reportée

La 45ème Assemblée Générale de la FANAF qui doit se tenir au courant de ce mois à Dakar, Sénégal n’aura pas finalement lieu. En effet, à cause de la pandémie de la COVID-19, le Marché Sénégalais dirigé par Souleymane Niane , Président de l’Association des Assureurs du Sénégal, a demandé le report de la tenue de l’Assemblée Générale au mois de Juin ou Juillet 2021. Toutefois, informe la Fanaf, l’Assemblée Générale Ordinaire se tiendra entre la dernière semaine du mois de Février et la première semaine du mois de Mars 2021 en mode virtuel.

