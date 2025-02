Assurances : La compagnie marocaine Sanlam réalise un résultat net en hausse de 5,5% en 2024.

Ce résultat a en effet dégagé un solde de 418 millions de dirhams (MDH) contre 396 MDH en 2023.



A fin décembre 2024, Sanlam Maroc a réalisé un chiffre d’affaires global de 6 282 MDH, en hausse de 2,1% par rapport à fin décembre 2023 où il se situait à 6 153 MDH. Selon les responsables de la compagnie, il est soutenu par la croissance de l’activité Vie et Non-Vie.



Quant aux placements affectés aux opérations d’assurance, ils s’élèvent à 16 861 MDH, en croissance de 3,7% par rapport à fin 2023.



A fin décembre 2024, les provisions techniques nettes de la part des cessionnaires augmentent de 1,1% par rapport à fin décembre 2023 se situant respectivement à 15 588 MDH et 15 421 MDH.



En ce qui les concerne, les fonds propres de la Compagnie se sont élevés à 5 331 MDH à fin 2024 contre 5 230 MDH en 2023, soit une croissance de 1,9%.



Le Conseil d’Administration de la Compagnie a décidé de proposer à l’Assemblée Générale Ordinaire la distribution au titre de l’exercice 2024 d’un dividende de 81 Dirhams par action contre un dividende de 77 Dirhams par action en 2023.



Au titre des perspectives 2025, la direction avance que la Compagnie poursuivra sa politique de consolidation de son chiffre d’affaires tout en améliorant ses fondamentaux et son résultat net.



Oumar Nourou

A l’issue de l’exercice 2024, la compagnie d’assurance Sanlam Maroc a réalisé un résultat net en hausse de 5,5% par rapport à l’exercice 2023, selon les résultats au 31 décembre 2024 établis par la direction de l’entreprise.Source : https://www.lejecos.com/Assurances-La-compagnie-ma...