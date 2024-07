Assurances : Le SNECEA lance un appel à l'intervention de l'Etat, face au refus du patronat de signer la convention des assurances Le Syndicat national des employés et cadres des entreprises d'assurances (SNECEA), exprime son inquiétude et son indignation face à un « refus persistant » du patronat, de signer la convention du secteur des assurances. Malgré les efforts déployés et la bonne foi affichée par le syndicat, le patronat continue de refuser la signature de cet accord essentiel.

Rédigé par leral.net le Lundi 29 Juillet 2024 à 16:53 | | 0 commentaire(s)|

"L’As" qui relaie l’information, rappelle que cette convention a pour objectif d'améliorer les conditions de travail et les droits des employés.



En conséquence, les employés du secteur des assurances se retrouvent dans une situation de précarité accrue, bien que ce secteur génère d'importantes ressources financières. Ils subissent un manque de reconnaissance et une détérioration du climat social.



Le syndicat en appelle aux autorités étatiques, pour intervenir et débloquer cette situation, en contraignant le patronat à honorer ses engagements. Il demande des mesures visant à protéger les droits des employés et à assurer des conditions de travail dignes et équitables, dans un secteur aussi prospère.



Les syndicalistes invitent également, les travailleurs du secteur des assurances et les citoyens soucieux de justice sociale, à se mobiliser pour exiger la signature de la convention.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook