Assurances du ministre de l'Intérieur: «Nous allons correctement organiser les élections»

Rédigé par leral.net le Mardi 27 Novembre 2018 à 17:48 | | 0 commentaire(s)|



Cliquez-ici pour regarder plus de videos Face à l’opposition qui souhaite une autorité impartiale pour l’organisation de la future présidentielle, Aly Ngouille Ndiaye a répondu ce mardi pour assurer que son département organisera bien la future présidentielle. «Nous allons correctement organiser les élections, il n’y aura aucun problème», a-t-il indiqué à l’hémicycle, lors du vote du budget de son département.



Par ailleurs, le ministre de l’Intérieur a expliqué que pour la refonte de 2017, sur les 6,05 millions de cartes éditées, 5,85 millions de cartes ont été distribuées et il reste 197 777 cartes à retirer. Ce qui fait, de son avis, un taux de délivrance de 97%.



Et pour la récente révision, 386 000 cartes ont été ventilées dans les centres de distribution du Sénégal. Parmi elles, 126 000 ont été retirées par les inscrits. Aujourd'hui, il reste 262 000 cartes à retirer. Ce qui fait au total : 460 000 cartes dans les centres de distributions du pays.





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook