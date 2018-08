Astou Traore, nouvelle capitaine des lionnes: « Je pense que cela prouve que le coach compte sur moi mais je… »

Astou Traore est la nouvelle capitaine de cette équipe nationale du Sénégal. L’information a été donnée par le sélectionneur des lionnes après la séance d’entraînement de ce lundi soir. Un choix qui plait à la meilleure joueuse d’Afrique.



« Je suis très honorée, suite à ce choix porté sur moi. Je pense que cela prouve que le coach compte sur moi et je le remercie pour ça. Mais, je pense que le plus important, c’est l’équipe », a-t-elle indiqué.



Toutefois, la meilleure joueuse du dernier Afrobasket ne compte pas changer. « Malgré ce brassard de capitaine, je ne vais pas changer, je resterai la même. Nous allons vers une Coupe du monde et l’objectif sera d’aider l’équipe à aller jusqu’au bout », confie-t-elle, à nos confrères de Senego.



« Je voulais orienter ma vision avec une autre capitaine pour booster et renouveler le leadership pour donner un peu de sang neuf à tout cela. Parce que il y a de la routine et les habitudes qui sont là. Ce n’est pas mes habitudes. Moi, je veux marquer mon empreinte avec un autre capitanat », a-t-il déclaré il y a une semaine.