Astronomie: En classe de Cm1, Malick Ndiaye fabrique son propre télescope, Maram Kaïré lui en offre un vrai et... L’histoire fascinante de Maram Kaïré dans le domaine de l’astronomie, commence à faire des émules. Malick Ndiaye, élève en classe de Cm1 à l’école Cheikh Moustapha Fall de Diourbel, a , lui aussi, chopé le virus des étoiles malgré son jeune âge (12 ans).

Jeudi 19 Août 2021

Le chérubin passionné d’astronomie, a bricolé son propre télescope avec des objets recyclés: canettes de boissons, morceaux de bois, lentilles de lunettes, cartons…



Sa vidéo dans laquelle il présente son œuvre, a fait le tour de la toile. Son idole, Maram Kaïré, qui a été tagué par plusieurs personnes sur la vidéo, touché par la « passion naissante » du gamin, a décidé de l’accompagner.



« J’ai regardé la vidéo et ça me remplit d’émotion. Cela me rappelle beaucoup de choses », a déclaré Maram Kaïré dans un Live Facebook.



