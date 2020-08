Atelier de Sensibilisation sur la gestion foncière et des ressources naturelles à Dakar

Oumar GUEYE invite toutes les collectivités territoriales à se mobiliser pour l’atteinte des objectifs du PSE Vert, notamment le Programme de reforestation et le Programme Zéro déchet.



Le ministre des collectivités territoriales, du développement et de l’aménagement des territoires Monsieur Oumar Gueye a coprésidé, ce mardi 25 août 2020, avec Abdou Karim Sall, ministre de l’environnement et du développement durable, la cérémonie d’ouverture de l’atelier de sensibilisation sur la gestion foncière et des ressources naturelles. Tenu à la place du souvenir en présence des maires du réseau des communes et villes vertes et écologiques du Sénégal ( REVES), Soham El Wadrini mairesse de la ville de Dakar, Alé Lo vice président de l’assemblée nationale, Aly Aidar Directeur général de l’agence de la reforestation de la grande muraille verte entre autres personnalités, Le ministre Oumar Gueye dans son discours a fait savoir que « cette activité, qui nous réunit aujourd’hui, fait suite à l’appel lancé par Son Excellence, Monsieur le Président de la République, le 10 octobre 2019, à l’occasion de la rencontre avec les élus locaux, pour l’accompagnement des maires particulièrement dans la cadre de la gestion du foncier ».



Le ministre qui poursuit son allocution est revenue sur les orientations du Président de la République qui a invité,lors des Conseils des Ministres du 10 juin et du 12 Août 2020, les collectivités territoriales à veiller respectivement au respect des règles de gestion foncière au plan national, à la préservation du patrimoine forestier, l’aménagement d’espaces verts dans toutes les communes et la plantation d’arbres le long des réseaux routiers et autoroutiers ; et l’urgence de développer l’initiative « Le PSE vert » pour la reforestation durable et inclusive du territoire national.



En marge de cette rencontre,Oumar GUEYE a rappelé à tous les maires du Sénégal, que le foncier constitue aujourd’hui une menace pour la stabilité du pays. Par conséquent, il soutient que les maires doivent être à l’avant-garde de ce combat.



Pensant que les ressources foncières sont de nos jours incontournables pour le développement économique des territoires notamment, dans le contexte actuel de COVID-19 et de relance de l’économie nationale, le ministre des collectivités territoriales

exhorte l’ensemble des exécutifs territoriaux à poursuivre les actions de préservation de l’environnement et des ressources naturelles, conformément à leur compétence et de sensibiliser les communautés, pour un retour à la terre, gage d’une économie durable et résiliente.



A la fin de la rencontre les maires et membres du Réseau des Villes et Communes vertes et écologiques du Sénégal regroupant plus de cent maires, ont élaboré et signé la charte d’engagement et de bonne gouvernance foncière. Ceci en réponse aux orientations de son Excellence le Président Macky Sall.













