Atelier de renforcement de capacités des présidents de Conseil départemental et AG de l’Association des Départements du Sénégal (ADS) sous la présidence du Ministre Oumar Guèye

OUMAR GUÈYE COMPTE REVISITER AVEC LES ÉLUS LA PROBLÉMATIQUE DE DÉVELOPPEMENT DE LA DÈSCENTRALISATION À LA BASE.



Le ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des territoires, Monsieur Oumar Guèye a présidé, ce jeudi 3 Septembre 2020, à l’hôtel Terrou bi, l’atelier de renforcement de capacités et l’assemblée générale de l’ADS. C’était en présence du ministre de l’Agriculture, des représentants des ministères en charge du PRES, de la CMU et du budget-programme. Le Haut Conseil des Collectivités territoriales, la Commission Nationale du Dialogue des Territoires et le Conseil Economique Social et Environnemental, les directeurs généraux en charge des programmes territoriaux ont également pris part à cette auguste assemblée.



« Cette rencontre importante à double titre, regroupant les présidents des 42 départements, présage l’assemblée générale de l’Association des départements du Sénégal, qui va se tenir », a fait savoir le ministre Oumar Guèye. Selon ce dernier, cette rencontre de deux jours est également une rencontre technique qui balaie sur un vaisseau, des questions liées au Plan Sénégal Émergent, au Programme Macky 535, et les questions liées à la couverture maladie universelle, dans un contexte de Pandémie à la Covid 19. Et dans un contexte de mise en œuvre du PAP 2A, qui est un programme de résilience pour permettre à notre économie de supporter ce choc mondial.



« Le 10 octobre dernier, le Président de la République, Monsieur Macky Sall, avait demandé aux maires et Présidents de Conseil départemental, de l’accompagner dans la mise en œuvre du PSE », se rappelle le ministre des Collectivités.



A l'issue de la rencontre, le ministre Oumar Guèye a salué la contribution de manière massive des présidents de Conseil départemental à l’instar des maires, à la lutte contre la Covid-19, avec des supports en nature et dans le compte de Force Covid-19, pour participer à ce combat.



Le ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement, Monsieur Oumar Guèye, saisissant l’occasion, invite les élus locaux à se mobiliser pour la Journée nationale de la Décentralisation prévue le 10 octobre 2020. Oumar Guèye soutient que cette rencontre sera un moment propice pour revisiter toute la problématique de développement de la décentralisation à la base. Les départements auront un rôle à jouer dans ce sens, a-t-il conclu.











