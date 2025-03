Atelier prévu demain sur la loi d’amnistie : La Société civile entre analyse et recommandations Demain, jeudi 27 mars 2025, Dakar accueillera un atelier de réflexion de haut niveau sur la loi d’amnistie n° 2024-09 du 13 mars 2024. Initié par la Commission Nationale des Droits de l’Homme du Sénégal (CNDH-S), en partenariat avec Amnesty International et avec le soutien du HCDH-BRAO, cet événement réunira experts, acteurs institutionnels, représentants de la société civile et victimes.

Rédigé par leral.net le Mercredi 26 Mars 2025 à 10:09 | | 0 commentaire(s)|

Adoptée dans un contexte de tensions sociopolitiques, cette loi a pour objectif de pacifier le climat politique et social. Cependant, elle soulève des interrogations quant à ses implications juridiques, son impact sur les victimes et la nécessité de garanties, pour éviter la répétition des violations des droits humains.



Selon les attentes, cet atelier permettra de mener une réflexion approfondie sur ces enjeux à travers plusieurs panels thématiques, animés par des spécialistes du droit et des droits humains. Les discussions porteront notamment sur :



Les droits de l’Homme en période de crise ;

L’analyse du contenu et des effets de la loi d’amnistie ;

Les conséquences de cette loi sur les populations et la possibilité de son abrogation.



À l’issue de cet échange, un document de synthèse rassemblant les contributions des participants sera élaboré, avec des recommandations adressées aux autorités publiques, pour garantir le respect des droits humains dans l’application de cette loi.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook