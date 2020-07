Atépa à Aby Ndour: "Le jour c'est père, la nuit tout est permis entre nous" Selon Aby Ndour, elle a été victime d'un chantage sexuel qui ne dit pas son nom, de la part de Pierre Goudiaby Atépa qu'elle considérait comme son père.

« Il m'a fait diverses propositions. Il m'a promis de m'acheter un appartement en plus du restaurant qui se trouve à la Place du millénaire. Pierre Goudiaby Atépa m'a dit : ‘’Là où il y a la statuette du président Senghor, sur la Corniche Ouest, je me charge de construire une boîte de nuit pour toi.

Je veux juste qu'il se passe quelque chose entre toi et moi. La journée, appelle-moi papa et je répondrai ma fille. La nuit, tout est permis entre toi et moi’’. Il m'a fait des avances », a-t-elle révélé.

Sur la vidéo, la chanteuse a raconté que le candidat déclaré à la présidentielle de 2019 lui avait demandé d'avoir une relation sexuelle avec lui, passage obligé, aurait-elle assuré, pour réussir son projet de restaurant sur la Corniche Ouest.







