Atépa révèle: « Madiambal habite sur le littoral... Barth a donné plusieurs autorisations de construction...» Pierre Goudiaby Atépa était l’invité de l’émission « Soir d’info », diffusée sur la TFM, ce lundi 8 juin. L’architecte et ancien Président de l’Ordre des architectes du Sénégal, est revenu sur le sujet chaud du bradage du littoral. Atépa qui n’a pas manqué de mouiller le journaliste Madiambal Diagne, qui l’a cité dans une chronique comme complice du régime de Wade, ou encore le maire de Mermoz-Sacré-coeur Barthélémy Dias, dans ce même scandale foncier, a assuré que le grand nettoyage de la Corniche n’allait plus tarder. Regardez !



Rédigé par leral.net le Mardi 9 Juin 2020 à 02:51



