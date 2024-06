Athlétisme-Nouvelle médaille d’or pour le Sénégal : Saly Sarr championne d’Afrique du triple saut

Le Sénégal a encore brillé à cette 23e édition des Championnats d’Afrique d’athlétisme avec une troisième médaille d’or au triple saut féminin.



Saly Sarr rejoint ses compatriotes Cheikh Tidiane Diouf et Louis François Mendy, médaillés d’or respectivement aux 400 mètres et aux 110 mètres haies.



La spécialiste du triple saut de 21 ans a été sacrée championne d’Afrique devant les Camerounaises Anne Suzanne Foster (13,45m) et Véronique Kossendra Rey (13,35m)



Saly Sarr a remporté en 2019 aux Championnats d’Afrique cadets d’athlétisme à Abidjan, la médaille d’or en heptathlon et la médaille d’argent en saut en hauteur.



Elle avait terminé à la 8e place du triple saut aux championnats du monde juniors d’athlétisme de 2021 à Nairobi.



En 2022, Saly Sarr a décroché la médaille d’argent du triple saut aux Championnat d’Afrique d’athlétisme à Saint-Pierre, en Ile Maurice.



Elle avait fini à la 3e place du triple saut aux Jeux africains d’Accra en 2024 (18 au 22 mars).