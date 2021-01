Attaque à Bayotte : 9 exploitants forestiers violentés, dépouillés, puis libérés par des hommes armés Neuf exploitants forestiers ont été appréhendés, violentés et dépossédés de leurs biens avant d’être libérés par une trentaine d’individus armées hier. L’attaque s’est déroulée dans la forêt classée de Bayotte-Est aux faubourgs de Ziguinchor (sud), selon des sources sécuritaires.

L’incident est survenu mercredi au moment où les exploitants forestiers étaient à la recherche du bois mort dans la forêt classée de Bayotte Est, près du village de Toubacouta, dans la commune de Nyassia, nous rapporte l’ agence de presse sénégalaise.



’’Les 9 exploitants forestiers ont été violemment battus, spoliés avant d’être libérés. Les hommes armés leur ont arraché leurs téléphones portables, leurs vélos et leurs habits avant de mettre le feu sur le bois mort qu’ils ont ramassé’’, a-t-elle précisé.



’’Les personnes blessées sont orientées au service médical du camp militaire de Ziguinchor pour un suivi médical adéquat’’, a confirmé à l’APS une autre source sécuritaire avant d’ajouter que ’’l’état-major de la gendarmerie locale avait ouvert une enquête’’.



Cette zone forestière avait été le théâtre en janvier 2018 du massacre de 14 personnes qui étaient à la recherche de bois mort, nous rappelle l’APS.



