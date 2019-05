Attaque à main armée à Thiès : le 4X4 des voleurs se renverse Dans la nuit du 23 au 24 avril, une bande lourdement armée a attaqué un magasin de pièces détachées et de réparation de groupes électrogènes, à la cité Senghor, à Thiès, vers 3h du matin, rapporte "L’As". Les voleurs avaient fait usage d’armes à feu pour tenir en respect les populations, mais ils seront pris de peur avec l'arrivée d'une ambulance, avant de prendre la fuite à bord d’un 4X4. Malheureusement pour eux, le véhicule se renversera, un des voleurs sera pris par la patrouille, malgré la tentative de ses camarades de le libérer.

Très mal en point, il a été admis au centre hospitalier régional de Thiès, sous la surveillance accrue des éléments du commissariat central de Thiès.



Une fouille minutieuse a également été opérée sur la voiture des voleurs pour trouver des indices. Sorti de l’hôpital, le voleur blessé a été soumis au feu roulant des enquêteurs pour alpaguer le reste de la bande. Il devrait ensuite être présenté au procureur avant certainement de rallier la Maison d’Arrêt et de Correction de Thiès.

