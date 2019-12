Attaque contre Makhtar Cissé : Cojer Dagana monte au créneau La Convergence des jeunesses républicaines de Dagana, ville natale du ministre du Pétrole et des Énergies, Makhtar Cissé, est montée au créneau pour défendre son mentor après les attaques répétées dont il fait l’objet ces derniers temps. Ses membres accusent des faucons du palais de vouloir la peau de l’ex patron de la Senelec.

« Tout est orchestré au Palais. Il y a des faucons qui sont en train de manipuler l'opinion pour ternir l'image de Makhtar Cissé », a, en effet, déclaré le coordonnateur M. Mbodji, dit Obama, dans L’AS.

« Ils se trompent lourdement. Ils n'ont qu'à déchanter. Nous n'allons pas reculer. Nous allons faire face et leur répondre sur le champ politique », a-t-il ajouté.



