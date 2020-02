Attaque contre Moustapha Niasse: les jeunes de l’Afp taxent Moustapha Cissé Lô de « poison errant », « frustré » « Moustapha Niasse n’a jamais cédé au chantage. Et Moustapha Cissé Lô n’arrivera pas à constituer l’exception. Il reste sur les hauteurs, loin de l’hypocrisie et des sentiments négatifs qui tuent ceux qui les portent », écrit, en effet, le secrétaire général de l'Alliance nationale des élèves et étudiants pour le progrès (Aneep), Oumou Ndiaye, dans un communiqué. Qualifiant Moustapha Cissé de «poison errant», ces jeunes accusent Cissé Lô d’avoir toujours voulu être président de l’Assemblée nationale. Un poste qu’il n’aura jamais, puisque n’ayant ni le profil, ni les capacités requises selon eux.

