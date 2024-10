Attaque contre le convoi d'Ousmane Sonko: Abdou Karim Sall condamne et souhaite un bon rétablissement à Malick Gackou

Abdou Karim Sall, en sa qualité de tête de liste nationale de la coalition « And ci Kooluté Nguir Sénégal » (AKS), condamne de toutes ses forces, l'attaque " violente et inqualifiable dirigée contre le convoi du candidat Ousmane Sonko ". D'après lui, ces comportements " lâches, qui n’honorent pas notre démocratie, sont à éviter à tout prix ".



Il estime que les auteurs et les commanditaires doivent être sévèrement sanctionnés. Il souhaite un prompt rétablissement " au frère Malick Gackou ".

Ndèye Fatou Kébé