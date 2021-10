Attaque contre leur guide Soxna Aïda Diallo: Les Thiantakones donnent leurs vies en adiya pour...

Selon eux, ce qui s'était passé, ce n'est pas une affaire à minimiser, mais plutôt une situation très sérieuse. D'ailleurs, ils assurent que les caméras de surveillance avaient tout filmé et que les enregistrements ont été mis à la disposition de la gendarmerie.



" C'est vers 3h 50 du matin, que des personnes encagoulées et fortement armées, se sont introduites dans la résidence de Sokhna Aida. On aurait cru être dans un film de ninjas, tellement leur arsenal et leur dispositif était plus qu'impressionnant. Elles étaient venues pour attenter à la vie de notre chère guide, c'est une évidence ", explique Limamou Guéye.



Il affirme que les secours sont arrivés vers 4h 01mn du matin. A ce moment-là, les assaillants étaient déjà partis. " Ils ont demandé où était Sokhna Aida Diallo. Nous avons longtemps subis de l'injustice et des préjudices, nous nous sommes toujours tus. Mais trop c'est trop ! ", proteste-t-il.



En effet, les événements s'étaient déroulés à la veille du Gamou. D'après lui, pour ne pas gâcher ou perturber la célébration du Gamou, Sokhna Aïda a retenu l'information.



" Si elle avait alerté ce jour là, Madinatoul Salam allait être pris d'assaut par les talibés. Elle a eu de la maturité, de la hauteur pour ne pas inquiéter ses disciples. Sokhna Aïda Diallo et son entourage subissent des brimades, des injures et des menaces sur les réseaux sociaux. Maintenant ça va plus loin, on cherche à l'éliminer. Nous interpellons l'État et le Ministre de l'Intérieur et les organisations des droits de l'homme. Nous sommes dans un pays de droit '', affirme son condisciple Boubacar Konaté.