Attaque contre ses partisans, Sonko hausse le ton

Rédigé par leral.net le Mercredi 6 Février 2019 à 10:33 | | 0 commentaire(s)|

Lundi, une caravane de la coalition SonkoPrésident à Saint-Louis a été attaquée. Une trentaine de partisans et le vice-coordonnateur de Pastef à Saint-Louis ont été violentés, selon leurs dires, par des ‘’ marrons du feu’’. Suite à cette attaque, Ousmane Sonko a fait une déclaration pour dire que lui et ses partisans répondront à toute agression.



« Nous ne nous laisserons pas faire. Si ça continue, nous prendrons nos responsabilités. On en appelle aux autorités religieuses pour qu’elles parlent à Macky Sall et le fassent revenir à la raison. Je n’accepterai plus que mes militants soient blessés. Sinon ? Que personne ne nous nous dise que nous avons commencé les premiers », a averti le leader du Pastef.













L’Observateur



