Attaque contre son amant lors de son mariage: Maguette Faye assume et confirme la trahison de son mec Une attaque au couteau spectaculaire. C'est le film joué par la dame Maguette Faye lors du mariage de son amant, l'accusant de trahison.

Rédigé par leral.net le Mardi 16 Novembre 2021 à 05:32 | | 0 commentaire(s)|

Selon Libération, Maguette Faye qui a poignardé son amant le jour du mariage de ce dernier avec une autre femme, a débarqué chez lui vers 23 heures en compagnie de renforts.



Aliou Top aux enquêteurs après l'attaque: "J'ai rompu avec elle, mais elle m'accuse de trahison. Elle m'a dit "doffi seuyé", avant de m'attaquer", a-t-il raconté aux limiers.



Déférée ce lundi, Maguette Faye assume tout face aux policiers et révèle que celle que top avait promis d'épouser.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos