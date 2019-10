Attaque de Mlomp : Bacary Vieux Diatta et Alpha Coly, les 2 lieutenants de Abdou Elinkine Diatta tués par les assaillants On en sait un peu plus sur les trois autres personnes tuées dans l’attaque qui a couté la vie au Sg du Mfdc, Abdou Elinkine Diatta, tué, hier à Mlomp lors d’une attaque perpétrée par deux hommes armés.

Rédigé par leral.net le Lundi 28 Octobre 2019 à 10:06 | | 0 commentaire(s)|

Il s’agit, en effet, de ses deux lieutenants Bacary Vieux Diatta et Alpha Coly, qui ont succombé à leurs blessures après l’attaque, selon L’Observateur. La quatrième personne décédée dans cette attaque meurtrière est Boubacar Diatta, organisateur de la cérémonie traditionnelle à laquelle prenait part le chef rebelle.

Abdou Elinkine Diatta, criblé de balles, est mort sur le coup, après l’assaut de deux hommes lourdement armés à bord de Motos Jakarta.



