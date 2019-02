Attaque des bureaux de vote: Me Wade prêt à mettre le feu !

Rédigé par leral.net le Jeudi 14 Février 2019 à 08:24 | | 1 commentaire(s)|

Le comité directeur du PDS s’est réuni, ce mercredi 13 février 2019, à Dakar pour donner sa position sur un éventuel soutien à un candidat à la prochaine présidentielle. Dans son discours, l’ancien président s’est voulu clair : « le PDS ne soutiendra aucun candidat », car dit-il, le président Macky Sall a tout mis en oeuvre pour « frauder le scrutin ».



« Le PDS n’est pas prêt à cautionner une telle forfaiture », poursuit le pape du Sopi. Me Wade appelle tout le peuple sénégalais à boycotter l’élection du 24 février prochain. Il annonce que son parti « empêchera » la tenue de l’élection présidentielle, compte tenu de la façon anti-démocratique dont le candidat du Pds, Karim Wade, a été recalé.



« Nous allons attaquer les bureaux de vote pour qu’il n’y ait pas de vote », a conclu Abdoulaye Wade dans des propos relayés par sanslimitesn.



















Senenews

















Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos