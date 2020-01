Attaque des dépôts d’arachide chinois à Koalack : Aminata Assome Diatta à Sanguil aujourd’hui Quelques jours après les deux attaques perpétrées contre des centres de stockage d’arachide chinois à Kaolack, notamment à Mbadakhoune et à Sanguil, le ministre du Commerce, Aminata Assome Diatta se rend à Sanguil ce mercredi pour s’enquérir de la situation, mais également réconforter les opérateurs chinois. Plus de 22 millions de francs ont été emportés lors de ces deux braquages et plusieurs personnes dont des chinois blessés. Le chef de l’Etat a condamné ces attaques et demandé le renfort de la sécurité des opérateurs chinois.

Rédigé par leral.net le Mercredi 8 Janvier 2020 à 10:09 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos