Attaque du Maire Kalidou Wagué à Bokidiawé : Le Président Macky Sall invité à remettre Farba Ngom à sa place

« En prélude de l'élection présidentielle du 25 février 2024, l'heure devrait être à l'unité pour plébisciter la candidature de Amadou Bâ, mais Farba Ngom et sa bande, comme à l'accoutumée, au lieu de mobiliser les militants et responsables du parti de l’Alliance pour la République (Apr), débloquent des millions pour payer des nervis, à la seuel fin d'attaquer des responsables de première heure de l'APR et proches collaborateurs du Président Macky Sall, en l'occurrence le Maire de Bokidiawé, qui a, pour seul tort, d'avoir refusé cette gestion clanique de Farba Ngom dans le département », a laissé entendre Samba Ndiaye Sow.



Selon lui, face à cette violence et aux attaques, perpétrées par Farba Ngom et ses acolytes, la Cojer a dénoncé avec véhémence l'incident, tout en apportant son soutien au député Kalidou Wagué. Dans la même veine, Samba Ndiaye Sow n’a pas manqué d’interpeller le président de la coalition Benno, Macky Sall, afin de « remettre Farba Ngom à sa place ».



Par ailleurs, la Cojer n'acceptera plus des attaques à l'encontre des responsables politiques du département de Matam.



« Nous rappelons que le seul adversaire actuel, reste l'opposition et que le maire de Agnam gagnerait à mettre ses millions pour freiner la percée de l'opposition dans le département ».













La Tribune