Attaqué injustement: Sidy Mactar Coly recadre les détracteurs de Doudou Ka Le président de l’association des ressortissants casamançais de Thiès, Sidy Maktar Coly a considéré qu’aux « âmes bien nées, la chance n'attend jamais ». Il estime que cette assertion colle bien avec la personnalité de Doudou Ka, jeune ingénieur, pétrie de qualité et de compétence.

Rédigé par leral.net le Dimanche 29 Août 2021 à 17:58 | | 0 commentaire(s)|

D’après Sidy Maktar Coly, ces valeurs et compétences ont valu à Doudou Ka, la confiance du Chef de l'Etat, Macky Sall. Nommé récemment, Doudou Ka, constate-t-il, est en train de transformer les visages des aéroports du Sénégal. Rien que pour cela, il mérite des félicitations et des encouragements de la part de ses camarades de parti.



Mais hélas ! Certaines personnes ne semblent pas être contents de ses réussites. Ailleurs, l’ingénieur Doudou a doté les hôpitaux de la région Sud d'ambulances médicalisées pour soulager les populations et les travailleurs des hôpitaux lors des évaluations.



« Ce n'est pas tout, il a créé et, a permis à plusieurs jeunes d'avoir du travail, une façon d'aider le Président Macky Sall dans l'emploi des jeunes. Aujourd'hui, plus que jamais les gens doivent arrêter de tirer sur ceux qui sont au front pour vulgariser les actions et les réalisations du Chef de l'Etat », a recadré Sidy Mactar Coly.



« Si tout le monde faisait comme Doudou Ka qui accomplit sans mission avec peu de paroles et beaucoup d'actions, le président Macky Sall pourrait dormir tranquille. Mais, il y'a toujours des gens qui font tout pour salir la réputation d'honnêtes et braves travailleurs de la trempe de Doudou Ka », regrette-t-il.













