Attaque pirate au large de Gabon : Les deux otages sénégalais libérés

Mercredi 10 Juin 2020

Le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur a annoncé, la libération, depuis lundi, des deux Sénégalais pris en otage le 04 mai 2020, durant l’attaque pirate survenue contre deux chalutiers sur les côtes gabonaises, rapporte Libération one line. «Sur instructions du Chef de l’Etat, le ministère avait immédiatement entamé des discussions avec les autorités gabonaises compétentes ainsi que celles des pays d’origine des autres otages, en vue d’une démarche concertée pour la libération de l’ensemble des otages », rappellent les services d’Amadou Ba qui tiennent «à rassurer les familles que nos compatriotes sont en parfait état et devraient rejoindre incessamment Abuja, sous l’autorité de l’Ambassadeur du Sénégal au Nigéria ».



En remerciant les autorités gabonaises, coréennes, indonésiennes et nigérianes compétentes ainsi que toutes les bonnes volontés qui ont contribué à la libération des otages, le ministère des Affaires étrangères « informe que les dispositions idoines sont en cours en vue du rapatriement de nos compatriotes au Sénégal » d’après le communiqué reçu par Libération online





