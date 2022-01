Attaque rebelle en Gambie: L’armée rend hommage aux 2 soldats sénégalais tués

Le ministre des Forces armées, Me Sidiki Kaba, a rendu lundi les honneurs militaires aux deux des trois soldats tués lors de violents combats survenus, le 24 janvier dernier, entre les éléments du Mfdc en terre gambienne.



Il s’agit du sergent-chef Mamadou Kalidou Diallo et du sous-officier El hadj Boubacar Ba. La cérémonie funéraire s’est déroulée à l’hôpital militaire de Ouakam en présence des autorités de la hiérarchie militaire et membres des familles éplorées.



La grande muette a ainsi rendu un vibrant hommage à ses deux jambars qui ont été tués dans le cadre de la Mission de la communauté économique des États de l’Afrique de l’ouest en Gambie (MICEGA). Mamadou Kalidou Diallo et El Hadj Boubacar Ba seront inhumés, le même jour, respectivement à Kédougou et à Fatick.



Au terme de la cérémonie d’adieu, le ministre des Forces armées a rendu visite aux soldats blessés lors de cette attaque.



A noter que le corps de la troisième victime est introuvable. Neuf autres soldats sont jusque-là portés disparus, mais l’Armée a déployé es gros moyens pour les retrouver et sécuriser la zone.

