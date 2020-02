Attaqué suite à ses propos: Barthelemy Diaz répond à ses détracteurs

Rédigé par leral.net le Mercredi 26 Février 2020 à 09:56

Attaqué de toute part depuis qu’il s’est prononcé sur la nécessité de l’implication de l’église catholique dans la lutte pour la libération de Guy Marius Sagna, le Maire de Mermoz Sacré Cœur est revenu à la charge pour apporter plus de précision. «Il faut que les gens comprennent que je ne reculerai pas de ce que j’ai dit. Guy Marius Sagna n’est pas libéré parce qu’il n’a pas où s’adosser et parce qu’il appartient à une minorité. Mais je n’ai pas dit qu’il a été arrêté et mis en prison parce qu’il est catholique», a expliqué Barthelemy Diaz.



Diaz fils n’a pas tardé à répondre à ses détracteurs. «Ceux qui me traitent de tous les noms d’oiseau, je souhaiterais leur dire ce que je suis devenu dans ce pays. Je suis un homme responsable, mais face à l’arbitraire, à l’injustice et face au silence de certains que je considère comme de l’hypocrisie, qu’est-ce qu’ils apportent comme argument pour la libération de Guy Marius Sagna et non de parler des propos de Barthélemy Diaz. Et si mes propos étaient si choquant, le procureur de la République m’aurait appelé», a-t-il dit.

