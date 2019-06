Attaques contre Aliou Sall: le personnel de la CDC s’érige en bouclier Le personnel de la Caisse des dépôts et Consignations (Cdc) dénonce des «attaques malsaines » contre leur Directeur général, Aliou Sall, accusé de corruption dans une enquête documentaire diffusée dimanche dernier par la chaîne d’information britannique, BBC.

Rédigé par leral.net le Vendredi 7 Juin 2019 à 09:40 | | 0 commentaire(s)|

« Depuis sa nomination au poste de Directeur général de la Caisse des dépôts et Consignations, nous personnel de ladite institution, somme témoins de plusieurs attaques malsaines à l’encontre de Monsieur Aliou Salll », fait savoir le personnel de la CDC. Ce dernier estime que le frère du chef de l’Etat mérite plutôt des encouragements, car il pose « tous les jours des actes forts conduisant de façon indéniable la CDC vers l’excellence, la positionnant ainsi au rang de premier investisseur public institutionnel aux côtés de l’Etat.»



« Dès sa prise de fonction, Aliou Sall a instauré un climat apaisé à la Cdc particulièrement les notaires et les concessionnaires du service public. Il s’est ensuite attelé à la réorganisation de l’institution et à la remobilisation du personnel. De même, il a entrepris une restructuration des projets dont beaucoup était à l’arrêt… », liste le personnel de la Cdc. Et d’ajouter : « Ce bilan élogieux réalisé en un temps record et cet espoir de toute une équipe soudée derrière son Directeur justifient le soutien et la solidarité du personnel de la CDC qui se dresse comme un seul homme pour barrer la route à toute personne qui s’attaquerait injustement à Directeur Général et aux intérêts de la CDC.»

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos