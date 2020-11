Attaques contre Mame Boye Diao: Sidy Makhtar Coly traite le député Bara Dolly, de maître-chanteur Le Directeur des Domaines, Mame Boye Diao a fait hier, à l’Assemblée nationale, l’objet d’attaques injurieuses et injustifiées de la part du député, Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké. L’ampleur des offenses et la gratuité des mots, font réagir le président de l’Association des casamançais de Thiès, Sidy Makhtar Coly, pour recadrer le parlementaire. L’auteur des attaques, Serigne Abdou Bara Dolly, décrit-il, est un maître-chanteur hors hiérarchie.

L’Assemblée nationale a vibré hier, avec des discours haineux et rancuniers. Des députés ont profité de cette tribune de parlementaires pour solder des comptes, qui n’ont rien avoir avec l’intérêt national. C’est le cas de Serigne Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké qui s’est illustré avec des attaques, visant de manière directe le Directeur des Domaines, Mame Boye Diao.



Ainsi, prenant sa défense, Sidy Makhtar Coly fait savoir que l’homme ciblé par le député, est un digne fils du Sénégal et haut fonctionnaire au service de sa nation. Et, ce dernier, fait montre d'une loyauté inébranlable envers son mentor. Personne, dit-il, ne peut le salir.



Ailleurs, il considère que ce marabout-politicien, véritable maître-chanteur est tombé si bas de bas, en épousant le mensonge et la diabolisation pour essayer de nuire à un travail acharné, dévolue à sa mission. Mame Boye Diao qui jouit d'une notoriété intacte et d'une réputation en or, dit-il, mérite du respect. Evoquant la compétence avérée du Directeur des Domaines durant ses nombreuses années de service, il constate que l’homme ciblé par le député, a produit des résultats palpable. Mame Boye Diao, relève-t-il, accomplit sa mission avec une gestion transparente, reposant le respect des règles d’éthique de son métier.



Ayant gravi tous les échelons, Mame Boye Diao, engagé en politique, s'est investi à corps et âme pour la Coalition et la réélection du Président. Manifestant une volonté de mieux servir sa nation, il continue de soutenir les nécessiteux sans tambours ni trompettes.



Hélas ! regrette Sidy Makhtar Coly, Bara Dolly, loin d’être un adepte de la vérité, a vu ses tentatives de nuisance vouées à l'échec. Son opération de chantage, constate-t-il, n’a pas abouti. Ce faisant, il a cherché un raccourci, en profitant des séances plénières de l’Assemblée pour s’attaquer au Directeur des Domaines, qui refuse de céder au chantage et à la pression.



Sidy Makhtar Coly reste d’avis que dans des circonstances de la sorte, il devient nécessaire pour les Sénégalais de savoir faire le bon choix des parlementaires, devant les représenter à l’Assemblée Nationale. Puisque, des dérives et dérapages volontaires comme les attaques gratuites, visant un serviteur de la République, est ahurissant. Et, les maîtres-chanteurs doivent à tous les niveaux, être démasqués et jetés à la poubelle.



