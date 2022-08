Attaques contre Oumar Sarr : La Cojer de Dagana désavoue son coordonnateur

Les attaques de Pape Moctar Diop, coordonnateur de la Convergence des jeunesses républicaines (Cojer) du département de Dagana, contre Oumar Sarr, ont mis en colère ses camarades. Dans une déclaration parcourue par « L’As», des membres de la Cojer, dans ladite localité, porte à l'attention de l'opinion nationale et internationale que Pape Moctar Diop ne parle pas au nom des jeunesses républicaines du département.



Selon eux, ce dernier représente une infime partie manipulée par des couards politiques qui ont des objectifs inavoués. Pour ces détracteurs, Pape Moctar Diop est animé de mauvaise foi et d'une envie de brûler les acquis au niveau du département.



D’après ces membres de la Cojer, le ministre Oumar Sarr est un homme de principe qui a toujours porté le «Walo et les Walo-Walo» dans son cœur. Pour eux, pendant la pré-campagne et la campagne, il a été un fin réunificateur. Mieux, disent-ils, Oumar Sarr a été à la hauteur de sa mission. Et qu’il a été le principal artisan de la victoire de BBY dans le département de Dagana avec un score honorable de 62%