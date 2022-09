Attaques contre Youssou Ndour: Sonko lynché sur les réseaux sociaux Le président de Pastef est incontestablement l’homme politique sénégalais le plus populaire de la webosphère. Et ses sorties reçoivent d’habitude des retours approbateurs. Celle dirigée ce lundi contre le leader du Super Etoile fait partie des rares exceptions.



Rédigé par leral.net le Mardi 27 Septembre 2022 à 16:59 | | 0 commentaire(s)|

A travers Youssou Ndour et son groupe (Futurs Médias), les patrons de presse étaient la cible de la dernière sortie de Ousmane Sonko. Profitant de la conférence de presse des leaders de Yewwi Askan Wi, hier, lundi, le président de Pastef leur a adressé un tacle appuyé. Suggérant qu’ils sont pro-Macky Sall, en croisade contre l’opposition, et assis sur des milliards qu’ils ne partagent pas avec leurs employés.



Ousmane Sonko a évité de citer Youssou Ndour. Mais la précaution semblait inutile. Deux références ont suffi pour que tout le monde devine celui qui était dans sa mire. Avant de déclencher sa diatribe contre le chanteur, le maire de Ziguinchor a entonné des paroles de sa chanson «Live TV», histoire de montrer l’influence que procureur le statut de patron de presse. Et plus d’une fois, il a approuvé la manifestation de colère de Barthémémy Dias contre le Groupe Futurs Médias. Mais contrairement à ses précédentes sorties, cette attaque a valu au président de Pastef une violente volée de bois vert.



Bien que le Sénégal continue à dépendre de l’Inde et du Pakistan pour satisfaire sa consommation en riz, Macky Sall a révélé qu’il nous reste un gap de 200 à 300.000 tonnes de riz pour atteindre une autosuffisance totale dans ce domaine. Le Sénégal connaît depuis quelques années, une hausse continue de sa production de riz, a-t-il indiqué.



En 2021, mentionne "Le Témoin", le Sénégal a produit 1,3 million de tonnes, alors qu’en 2020, la production était aussi de 1,3 million tonnes tandis qu’en 2019, on était à 1, 155 million tonnes. Macky Sall a donc demandé au secteur privé de s’impliquer massivement dans la production rizicole, pour prendre en charge le gap de 200.000 à 300.000 tonnes seulement qui nous sépare de l’autosuffisance en riz. Encore quelques efforts !





SENEWEB



DF Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook