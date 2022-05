Attaques contre la Dge et la société civile : Antoine Diome prend le contre-pied de certains leaders de Yewwi Askan Wi Le ministre de l’Intérieur, Antoine Félix Diome prend le contre-pied de certains leaders de Yewwi Askan Wi qui se sont attaqués à la société civile et à la direction générale des élections.

Rédigé par leral.net le Jeudi 19 Mai 2022 à 21:01 | | 0 commentaire(s)|

«C’est le lieu pour moi d’apporter mon soutien aux membres de la société civile qui ont ces derniers temps fait l’objet d’attaques non seulement subjectives, mais injustifiées. Nous connaissons le rôle de premier plan que vous avez joué depuis les années 1990 pour l’avènement de notre démocratie au niveau où elle se situe aujourd’hui, saluée et célébrée à travers le monde.



Je voudrais également associer ces mêmes remerciements et soutien à l’ensemble des acteurs du processus électoral. Mais vous me permettrez de m’appesantir sur la direction générale des élections. Vous l’avez rappelé tantôt, c’est normal, les élections charrient toujours de la passion. C’est normal, quand on est dans une compétition, le patriotisme à travers la fougue et l’engagement de chacun de nous.



Mais quand même, nous devons savoir raison garder et mettre hors d’attaques certaines structures sans l’apport desquelles, nous n’aurions pas pu en arriver à ce stade où nous sommes. Et sur ce point une mention particulière doit être décernée à la direction générale des élections, à la tête de laquelle se trouve le contrôleur général de police, Thiendella Fall», a déclaré le premier flic du pays.



D’après le Ministre, la direction générale des élections n’est pas à sa première expérience quant à l’organisation d’une élection au Sénégal. Ainsi, vouloir les discréditer ou mettre en doute leur impartialité est un exercice dépourvu de vérité. « Cette même direction qui compte en son sein d’éminents commissaires de police, mais également magistrats et autres fonctionnaires qui depuis plus d’une vingtaine d’années s’adonnent à des tâches quotidiennes dont le résultat a permis d’avoir régulièrement des élections apaisées.



Ce n’est pas la première fois qu’ils sont à pied d’œuvre pour organiser les différentes opérations électorales depuis 2002 et de façon ininterrompue, à quelques exceptions près, nous avons la même équipe. Donc essayer de les discréditer ou de mettre en doute leur impartialité est un exercice dépourvu de vérité», conclut-il.



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook