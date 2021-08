Attaques contre la gestion de Macky Sall de la Covid-19: Ansoumana Danfa dénonce le «mutisme» des partis de Bby Rares sont ceux qui montent au front pour défendre le Président Macky Sall qui fait l’objet de critiques dans la gestion de la crise sanitaire. Et ce manque de coordination des partis membres de la majorité présidentielle pousse le leader du Mouvement pour l’action et la citoyenneté/Authentique (Mac/A) à hausser le ton.

Rédigé par leral.net le Dimanche 8 Août 2021 à 09:39 | | 0 commentaire(s)|

«Ce mutisme des membres de Bby a laissé la voie libre à toute sorte d’énergumène, et l’opposition dans le vagabondage verbal», constate Ansoumana Danfa. «Ni Bby ni les membres de la majorité présidentielle élargie n’ont essayé d’être le bouclier du général Macky Sall, malgré tous les efforts qu’il a déployés dans la lutte contre la pandémie à Covid-19 depuis la première vague.



Même ceux qui nous tympanisaient avec les retrouvailles de la famille libérale sont aujourd’hui dans un silence de cimetière», a-t-il dit dans un communiqué.



Le leader du Mac/Authentique magnifie, en général, la politique sanitaire du chef de l’Etat, Macky Sall, en cette période de pandémie. Il salue particulièrement le décaissement de 10 milliards pour l’achat de l’oxygène qui sera gratuite pour les structures sanitaires publiques et privées.



Et de façon générale, Ansoumana Danfa loue la gestion des cas graves au sein des structures sanitaires sans oublier le financement pour la résilience économique. L’an cien membre de Macky2012 demande au ministre de la Santé de prendre comme exemple le chef de l’Etat, en «privilégiant le dialogue avec les acteurs du secteur »n afin d’éviter tout mécontentement pouvant occasionner des perturbations.

Le Quotidien



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos