Attaques contre le DG du Port : Les syndicalistes se démarquent et fusillent les détracteurs de Aboubacar Sadikh Bèye Des individus sous le couvert de l'anonymat ayant réclamé son départ, le Directeur général du Port autonome de Dakar peut compter sur le soutien du Cadre de concertation des Syndicats du Port regroupant les cinq organisations syndicales maison, notamment le Satpad, le Sntps, le Synacempos, le Snmpad et le Spppad.

Dans un communiqué parcouru par "Le Témoin" , les 5 cadres syndicaux disent se démarquer de la sortie récente d'individus parlant, sous l'anonymat, "au nom des travailleurs de l'entreprise, pour leurs propos à caractère tendanciels, outrageants et démagogiques à l'endroit du Directeur général et des vaillants travailleurs".



En effet, d'après ce cadre de concertation qui a réaffirmé son engagement auprès de Aboubacar Sadikh Bèye, ce dernier ne cesse d'oeuvrer pour l'amélioration de leurs conditions de travail. "Notre partenariat avec la Direction a jusque-là été bénéfique au personnel et nous a permis d'obtenir des acquis sociaux sans tambour ni trompette, parmi lesquels : le programme "Un Portuaire, un toit", qui attribue à chaque employé du port un logement social, la remise effective des clés des 200 premiers logements sur un programme de 691 et la poursuite du financement des dossiers individuels ; le démarrage prévu de la 2e phase comportant 245 logements, courant juin 2019, la signature d'un programme de régularisation de 622 agents temporaires dont 300 en 2019 et le reste en 2020 et 2021..."

