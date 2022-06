Attaques contre le cortège du Khalife général de Ndiassane : 8 personnes déférées au Parquet de Thiès Les 8 personnes arrêtées dans l’attaque du cortège du Khalife général de Ndiassane, Cheikhal Bécaye Kounta, ont été déférées hier au Parquet par la Brigade de la gendarmerie de Tivaouane. Elles ont fait l’objet d’un retour de Parquet et seront à nouveau présentées devant le procureur de Thiès, aujourd’hui.

Ces personnes proches du maire de Cherif Lô, qui refusent l’arrêt du lotissement de Thiaoune Kounta demandé par le Khalife général de Ndiassane, avaient attaqué, à coups de pierres, jeudi dernier, le cortège du khalife en visite sur le site.



Il s’en était suivi de violents affrontements qui avaient occasionné des blessés, obligeant l’autorité religieuse de Ndiassane à demander l’intervention de la Brigade de gendarmerie de Tivaouane.



A l’origine de ces affrontements, le document du ministre de l’Urbanisme autorisant le maire de Cherif Lô à procéder au lotissement de Thiaoune Kounta, plus connu sous le nom de Thiaoune Mbambara.



« Inacceptable », selon le Khalife général de Ndiassane, qui avait signalé qu’aucune autorisation de lotissement n’a été fournie par Ndiassane à Ousmane Sarr. Et donc, ce dernier n’a aucun droit de procéder au lotissement de ces terres. « Les terres appartiennent à la famille Kountiyou. Nous n’accepterons jamais qu’elles fassent l’objet de pillages de la part d’un maire. »











