Attaques contre le maire Palla Samb : Ça chauffe à la commune de Fann-Point E-Amitié Ça chauffe déjà au niveau de la commune de Fann-Point E-Amitié entre le maire Palla Samb et des proches du ministre Abdou Karim Fofana. Après la sortie musclée des partisans du maire, Lamine Marone, conseiller du ministre Fofana apporte la réplique. Il en veut à Palla Samb et compagnie qu’il accuse de faire dans la manipulation de l’opinion publique. L’As

Rédigé par leral.net le Lundi 30 Août 2021 à 09:59

Ces derniers soupçonnent le pouvoir d’actes frauduleux pour les inscriptions sur les listes électorales. Révélant le limogeage d’Aliou Touré, officier d’état-civil dans le centre secondaire de Fann Hock, Lamine Marone indique que ce dernier s’est opposé à l’émission de 500 certificats de résidences demandés par deux proches du maire que sont : Mor Talla Sylla et Laye Goto.



Dans la continuité de ses actions, ajoute Lamine Marone, le maire Palla Samb a installé Mme Fatou Ba également officier d’état civil par intérim à la place de M. Touré. Selon lui, Mme Ba est également l’officier d’état siégeant au centre de la Zone B. Par conséquent, elle cumule des fonctions.



