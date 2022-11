Attaques contre le régime de Macky et «désinformation» : L’ADER à la « poursuite du terrain perdu » En réunion à Rufisque, les jeunes républicains ont décidé de sonner la charge contre les attaques et les « fausses informations » Leur camp malmené sur le plan médiatique et face aux flots d’informations défavorables à leur camp, les jeunes de l’Alliance pour le développement et l’émergence de la République (ADER) ont décidé de monter au créneau pour apporter la réplique et rapporter la bonne « information et rétablir la vérité

Cette remobilisation sera pour les jeunes républicains de revenir aux valeurs et méthodes d’animation politique de l’Alliance pour la République. Ces jeunes ont organisé une rencontre ainsi, au cours du week-end, pour disent-ils sortir de la léthargie et faire aux adversaires sur le champ politique.



« Aujourd’hui, on est à la phase 2 de nos tournées départementales qu’on a commencées juste après les Législatives dans le cadre de redynamiser l’animation politique dans le parti, parce que cela faisait un moment qu’on était dans une certaine léthargie qui permettait à certains de penser que l’espace politique leur était dédié à eux seuls. On a essayé aujourd’hui de remobiliser les troupes à Rufisque et de fixer le cap pour 2024 », a dit Pape Ndiamé Ndione, Coordonnateur départemental de ADER/ Rufisque.



Ainsi, l’ADER a comme mission, selon le coordonnateur départemental de Rufisque, d’assurer l’animation politique sur le terrain mais aussi de lutter contre « la désinformation » en allant à la rencontre de la base pour lui apporter, la bonne information sur la gouvernance du Sénégal, sous le magistère de Macky Sall.



« Notre mission est une mission d’information et de déconstruction de la désinformation, parce qu’aujourd’hui la bulle informationnelle est trop polluée par des infox à tout va. Il convient de ramener la vérité dans l’information. L’APR avait une stratégie que l’on comprenait, nous qui sommes des fils de ce parti et qui a marché pendant plus de dix ans. On va retourner aux fondamentaux essayer d’aller à la base et donner l’information vraie pour qu’elle comprenne que Macky Sall est le meilleur leader que le Sénégal a connu depuis l’indépendance jusqu’à aujourd’hui » a noté Pape Ndiamé Ndione.



Ainsi, les camarades de Thiaye Diaby, le coordonnateur national du mouvement et d’Aliou Dembourou Sow qui ont assisté à la rencontre aux côtés du ministre de la Justice, Garde des sceaux Ismaïla Madior Fall, se refusent de subir le « diktat » sur l’agenda de 2024. Et dans ce cadre, les responsables de l’ADER s’inscrivent dans la direction indiquée par leur tête de file.



« Nous sommes des républicains, nous avons dit on ne donne à personne l’autorisation de donner un agenda au Président, nous nous le refusons nous-mêmes. Mais l’agenda qu’il va tracer, la décision qu’il va prendre, nous nous engageons à être les premiers fantassins de cette objectif. Et tout sera fait de manière républicaine », a dit le responsable départemental.

