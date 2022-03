Attaques contre les Sénégalais : Dakar s’indigne contre Zemmour

Il ne rate pas une occasion pour taper sur eux. Les propos «dégradants» de Eric Zem­mour contre les Sénégalais vivant en France ont encore fait réagir les autorités. Dans un communiqué de l’ambassadeur du Sénégal en France, parcouru par LeQuotidien, l’Etat «condamne avec la plus grande fermeté, ces attaques irresponsables contre une communauté exemplaire pour son intégration et son respect des lois de la République française». Dans son document, El Hadj Magatte Sèye informe que le Sénégal «engagera les actions idoines pour que Monsieur Zemmour, récidiviste en la matière, réponde des propos dégradants tenus dans un contexte de campagne électorale, leur conférant un plus large écho». Le candidat à l’élection présidentielle française, «à l’occasion d’une de ses sorties médiatiques», a traité «les Sénégalais de délinquants à expulser de France». L’am­bassadeur du Sénégal en France trouve que «ces propos, d’un racisme incontestable, relèvent d’une stigmatisation injurieuse, portant gravement atteinte à l’honorabilité de toute la communauté sénégalaise». Selon El Hadj Magatte Sèye, «ceci dénote un acharnement obsessionnel de Monsieur Zemmour contre le Sénégal et sa communauté établie en France, comme en atteste son affirmation sans fondement du 13 mai dernier, dans l’émission Face à l’info de la chaîne Cnews, que tous les trafiquants de crack sont des Sénégalais».



Candidat de l’extrême droite à la Présidentielle française dont le premier tour est prévu le 10 avril prochain, Zemmour axe sa campagne sur sa politique d’immigration. Récem­ment sur M6, il a proposé de mettre en place lorsqu’il sera élu, «un ministère de la remigration et de l’expulsion des étrangers dont on ne veut plus». Eric Zemmour veut ainsi expulser «les délinquants, les criminels, les fichés S, tous les gens dont on ne veut plus». Expliquant sa proposition, il soutient que «le ministère aura des moyens, il aura des charters, on fera des vols collectifs». Insistant sur son objectif, il avait ajouté : «Je propose quand même le renvoi par an de 100 000 étrangers indésirables.» Lors de la même émission, il avait soutenu : «La raison pour laquelle je suis candidat, c’est que je pense que la France est menacée dans son identité par un grand remplacement de population et je veux arrêter cela.» Eric Zemmour avait précisé par ailleurs que «toutes (ses) mesures sur l’immigration seront dans un référendum qui sera proposé aux Français».