Attaques d’El Hadj Assane Sall contre Mariama Sarr : Le Mouvement «Ahlane» s’érige en bouclier, fustige et menace La sortie de certains leaders de l'Alliance pour la République (Apr) de la région de Kaolack, suite aux attaques et propos «mensongers» à l'endroit de leur leader et responsable politique de leur commune, Mariama Sarr, ne s’est pas fait attendre.

Samedi 24 Septembre 2022

Le président du mouvement «Ahlane» et leader politique de la commune de Kaolack, Serigne Baye Thiam Ahlane, n’a pas mis de gants pour dénoncer le comportement d’El Hadj Assane Sall qu’il a qualifié d’«indigne» et «maladroit». Ce, suite aux propos jugés diffamatoires de ce dernier adressés à l'égard de leur leader politique, Mariama Sarr.



Selon Ahlane et les «Boucliers» du ministre Mariama Sarr, «ces attaques sont l’œuvre d’éternels loosers». La sortie d'El hadj Sall, un partisan de Mohamed Ndiaye Rahma, impopulaire dans sa localité, ne cherche rien d'autres que de nuire à la réputation de la toute nouvelle ministre de la Formation professionnelle, de l’apprentissage et de l’insertion, Mariama Sarr, qui fait la fierté de la région de Kaolack et du Président de la République, Macky Sall», a fait savoir Baye Thiam Ahlane.



C’est dans ce sillage que Baye Thiam Ahlane a lancé des messages d'avertissements à l'endroit d'El Hadj Sall et lui conseille de mettre un terme à ses attaques avant qu'il ne soit trop tard, car les partisans de Benno bokk yakaar derrière Mariama Sarr ne vont pas rester les bras croisés si cela devient répétitif.

