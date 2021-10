Attaques envers les communautés religieuses dans les RS: La Fatwa du ministre de l'Intérieur (Document)

" Les libertés et les pratiques religieuses sont consacrées dans notre Constitution. Nul n'a le droit de s'en prendre aux croyances des autres ", informe le document.



Lequel poursuit: " Il invite au respect des convictions religieuses de tous nos concitoyens et à l'observation des principes qui fondent notre nation ".



" L'Etat du Sénégal prendra toutes les mesures qui s'imposent pour d'une part, faire respecter les lois et règlements en vigueur et d'autre part, préserver la paix et la concorde qui ont toujours régné entre nos communautés religieuses ", a conclu le communiqué.