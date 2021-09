Attaques et contre-attaque à la commune de Mbour : Benno Bokk Yakaar au bord de l’implosion Le camp de la majorité présidentielle est au bord de l’implosion dans la commune de Mbour. En effet, l’investiture de Saliou Samb faite par 13 partis de la coalition Benno Bokk Yakaar en attendant la validation par le directoire nationale fait des vagues.

Rédigé par leral.net le Mercredi 22 Septembre 2021 à 09:45 | | 0 commentaire(s)|

Après la sortie de l’Alliance des forces du progrès (AFP) dans la commune dénonçant le procédé, c’est le tour des Socialistes de monter au créneau pour se démarquer de cette proposition de candidature.



Ainsi, Fallou Sylla, le maire de Mbour et coordinateur communal de BBY s’est fendu d’un communiqué pour s’attaquer à la démarche des partis ayant investi Saliou Samb comme candidat maire aux élections locales de janvier 2022.



A l’en croire, aucune réunion de l’instance communale de BBY qu’il dirige n’est pas réunie pour discuter d’une probable candidature aux élections locales. A l’en croire, la non tenue de réunion est en droite ligne avec les directives et recommandations du président Macky Sall invitant les responsables de BBY à taire les querelles d’investiture et de rester à son écoute.



Dans le souci d’oeuvrer au renforcement de l’unité dans la coalition BBY, l’instance de Mbour en appelle à la tutelle pour des mesures conservatoires.

Sud



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos