Atteinte à la sûreté de l’Etat, appel à l’insurrection… : Dr Seydou Diallo placé en garde à vue

Après une longue audition pour atteinte à la sûreté de l’Etat, incitation à la violence et appel à l’insurrection, Dr Seydou Diallo est finalement placé en garde à vue à la Division des Investigations Criminelles (Dic) de la Police nationale, informe leSoleil.sn.



C’est Me Koureychi Bâ, qui donne l’information, le mis en cause est membre du pôle Santé du parti Pastef, et par ailleurs coordonnateur départemental dudit parti à Keur Massar.